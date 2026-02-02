Українська правда
Арсенал втратив чемпіона Європи до кінця сезону-2025/26

Софія Кулай — 2 лютого 2026, 00:53
Мікель Меріно
Getty Images

Лондонський Арсенал повідомив подробиці травми 29-річного півзахисника Мікеля Меріно, яку він отримав у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:3)

Про його стан здоров'я інформує сайт клубу.

Медичне обстеження діагностувало в іспанця травму кістки правої ноги. Незабаром на футболіста чекатиме хірургічне втручання, після чого у гравця збірної Іспанії буде тривала реабілітація.

Головний тренер Мікель Артета не зможе розраховувати на Меріно до кінця поточного сезону-2025/26, у якому він взяв участь у 33-х матчах (6 голів та 3 асисти).

Травмований іспанець за свою футбольну кар'єру пограв за цілу низку клубів – Осасуну, Боруссію Дортмунд, Ньюкасл, Реал Сосьєдад та Арсенал. Також за його спиною понад 40 ігор за збірну Іспанії, з якою Мікель ставав чемпіоном Європи-2024.

Контракт Меріно з Арсеналом розрахований до 30 червня 2028 року.

1 лютого також стало відомо про трансфер лівого захисника "канонірів" Олександра Зінченка. Українець став гравцем амстердамського Аякса. У нідерландському клубі вже відреагували на перехід лідера збірної України.

Підопічні Артети після 24-х турів лідирує у турнірній таблиці АПЛ-2025/26, набравши 53 бали. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Манчестер Сіті, складає 6 пунктів.

