Арсенал – Борнмут. Де та коли дивитися матч 32 туру АПЛ

У суботу, 11 квітня, на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні відбудеться матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Арсенал прийме Борнмут.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 14:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Арсенал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,47. Натомість на успіх Борнмута можна поставити з коефіцієнтом 8,00, на нічию – 4,45.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 3 січня 2026 року й завершилася перемогою Арсенала з рахунком 3:2.

Зазначимо, що Арсенал впевнено лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 70 очок. Борнмут посідає 13 місце з 42 балами в активі.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.