Зінченко назвав футболіста, з яким консультувався перед трансфером в Аякс

Лівий захисник Олександр Зінченко висловився про свій перехід в амстердамський Аякс.

Його слова цитує сайт клубу.

29-річний досвідчений футболіст збірної України розповів, що мав консультацію з Юррієном Тімбером щодо переїзду до Нідерландів.

Тімбер і Зінченко були одноклубниками в лондонському Арсеналі. До літа 2023-го Юррієн грав за Аякс (121 матч).

"Я йому подзвонив – він був першою людиною, якій я подзвонив, щоб запитати про Аякс. Він говорив тільки позитивні речі: що це великий клуб, що я буду отримувати від цього велике задоволення. І після цього в мене не було жодних сумнівів", – сказав Александр.

Українець сподівається, що зможе допомогти розвиватися молодим гравцям "божих синів". Також Зінченко запевнив, що зробить усе можливе, аби клуб досяг усього, що хоче.

Нагадаємо, що Зінченко уклав контракт з Аяксом до кінця поточного сезону-2025/26. В Ередивізі лівий захисник виступатиме під 47-м номером. Його останнім клубом, за який він грав, став Ноттінгем Форест (10 ігор). "Лісники" і Арсенал достроково розірвали орендну угоду Александра, після чого універсальний футболіст приєднався до Аякса.

У кар'єрі українського гравця вже є досвід виступів у Нідерландах. Із серпня 2016-го по червень 2017-го Олександр грав за ПСВ (17 матчів і 4 гольові передачі).

Дебютувати за нову команду Зінченко може вже 8 лютого, коли Аякс у 22 турі зіграє проти АЗ Алкмар. Початок зустрічі – о 15:30 (за київським часом).

