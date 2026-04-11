Це сильний удар по обличчю: Артета – про поразку Арсенала від Борнмута у 32 турі АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди від Борнмута в 32-му турі АПЛ, зазначивши, що це сильний удар по обличчю команди.

Його слова наводить ВВС.

"Розчарування. Це сильний удар по обличчю, і тепер усе залежить від нашої реакції. Ця команда не просто так не програвала 11 матчів поспіль – вони багато чого зробили правильно. Ми були не дуже ефективні. Перший же їхній момент у нашому штрафному майданчику – рикошет, невдала гра в обороні, і це гол. Нам потрібно оговтатися після такого.



У другому таймі очікуєш іншої гри. Сьогодні ми робили багато дивних речей. Хоча зазвичай ми дуже стабільні. Таке може трапитися, це футбол. Гравцям дуже боляче. І має бути боляче. Їм потрібно прийняти це як даність, піднятися і знову йти в бій, інакше ти вибуваєш. Попереду важливий тиждень, на кону багато чого. Ми, як і раніше, перебуваємо в хорошому становищі в обох турнірах", – сказав Артета.