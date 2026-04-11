Арсенал та Борнмут оголосили склади на матч 32 туру АПЛ

Тренерські штаби лондонського Арсенала та Борнмула оголосили стартові склади на поєдинок 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі, Субіменді, Райс, Гаверц, Мадуеке, Мартінеллі, Гьокереш

Борнмут: Петрович, Трюффер, Сенесі, Скотт, Еванілсон, Крісті, Таверньє, Гіменес, Крупі, Гілл, Раян

Матч відбудеться на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Початок о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що Арсенал впевнено лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 70 очок. Борнмут посідає 13 місце з 42 балами в активі.

До речі, на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Арсенал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,47. Натомість на успіх Борнмута можна поставити з коефіцієнтом 8,00, на нічию – 4,45.

