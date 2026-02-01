Вписується у стиль команди: в Аяксі відреагували на трансфер Зінченка
Директор футбольного департаменту Аякса Марейн Бейкер висловився про трансфер лівого захисника із лондонського Арсенала Олександра Зінченка.
Його слова цитує сайт клубу.
На думку представника нідерландської команди, українець є досвідченим гравцем, який підсилить колектив у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.
Також Бейкер зазначив, що Зінченко тактично сильний захисник, який додасть стабільності в обороні та прекрасно вписується у стиль команди.
"Олександр вже довів у Прем'єр-лізі, що крім оборонних навичок може відігравати ключову роль у побудові атак і прориві оборонних ліній. Ми дуже раді, що він підсилює нашу команду щонайменше до літа", – заявив Бейкер.
Нагадаємо, що Аякс уклав контракт із Зінченком до кінця поточного сезону-2025/26. Олександр виступатиме у новому клубі під 47-м номером.
Цікаво, що для лідера збірної України цей переїзд у Нідерланди вже не є першим. Футболіст із серпня 2016-го по червець 2017-го грав за ПСВ (4 асисти у 17-ти матчах).
Новий клуб Зінченка після 21-го зіграного поєдинку посідає четверте місце у таблиці Ередивізі (38 балів). Дебют Олександра може припасти на 8 лютого, коли Аякс гостюватиме у 22 турі на полі АЗ Алкмар (старт о 15:30 за київським часом).