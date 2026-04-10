У мене ще є багато амбіцій і справ: Артета висловився щодо свого майбутнього в Арсеналі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета сказав, що зараз у нього немає часу обговорювати новий контракт з клубом.

Його слова передає Sky Sports.

"З цього приводу немає жодних новин. Зараз у нас немає часу це обговорювати. Уся наша увага зосереджена на тому, що нам потрібно зробити відтепер і до кінця сезону".

Як повідомляє видання, керівництво лондонського клубу нещодавно проводило попередні переговори з Артетою щодо його поточного контракту, який закінчується наприкінці наступного сезону, і, як зазначається, вони проходять позитивно.

Також іспанський фахівець додав, що повністю відданий справі та щасливий бути в клубі.

"Я повністю відданий цій справі. Я справді щасливий і почуваюся добре. У моєї родини все гаразд. У мене ще є багато амбіцій і справ, які я хочу здійснити в цьому клубі. Наразі ми перебуваємо в хорошому становищі".

Також Артета заявив, що головне це те, що він робить сьогодні, і як може надихнути команду.

"У цій роботі головне – сьогодення і те, що ти робиш сьогодні. Дай з себе все і відчуй, що саме ти – та людина, яка може вести і надихати команду на великі досягнення для клубу. Я так і відчуваю, і сподіваюся, що так почуватимуся до кінця тижня, а наприкінці сезону ми отримаємо чудовий результат".

У поточному розіграші АПЛ Арсенал наразі посідає 1 місце в чемпіонаті, випереджаючи Манчестер Сіті на 9 очок. Загалом на чолі з Артетою "каноніри" зіграли за весь час 341 матч, у яких 211 разів здобули перемогу, 58 разів зіграли внічию та зазнали 72 поразок. За цих 6 років команда здобула титул переможця Кубку Англії (19/20) та двічі перемагала у Суперкубку Англії (20/21, 23/24).

Нагадаємо, напередодні Арсенал завдяки голу Гаверца здобув перемогу над португальським Спортінгом (1:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди.