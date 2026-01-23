Він вдарив мою дружину: Михайличенко прокоментував скандал зі звинуваченням у побитті сантехніка

Колишній тренер Динамо Київ та збірної України Олексій Михайличенко висловився про скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у побитті працівника ЖЕДу.

62-річний колишній футболіст поспілкувався з блогером Ігорем Бурбасом.

Михайличенко заявив, що мав розмову з постраждалим сантехніком – як з чоловіком, який образив його дружину, але силу при цьому не застосовував.

"Мешканці будинку, чотири жінки, пішли з'ясовувати до нього ситуацію. Була аварійка, яка зробила свою справу, а у нього робочий день завершився, він збирався піти. Наші жінки йому завадили, треба доробити те, що розпочав. Ми вже дві чи три доби без холодної води. Після чого ві сказав "за*бали ви всі" та вдарив мою дружину у груди", – розповів Михайличенко.

Як запевнив тренер, він сантехника не бив, хоча той наразі й перебуває у лікарні.

"За грудки його взяв, але словами розмовляв. Я не бив його, руки не розпускав. Потім до мене прийшла поліція, він викликав швидку. Не треба прикриватись статусом сантехніка – я розмовляв із ним як з чоловіком, який вдарив та образив мою дружину", – додав колишній наставник киян.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Михайличенко побив сантехніка через відсутність опалення – згодом поліція Києва підтвердила розпочате досудове рослідування за ч.1 ст.125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Олексій Михайличенко є вихованцем Динамо. Він виступав за головну команду киян у 1982-1990 роках. Також грав за італійську Сампдорію та шотландський Рейнджерс. Він став першим у світі футболістом, якому вдалося виграти чемпіонати трьох різних країн поспіль.

У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером Динамо. Крім того, у 2008-2009 роках Михайличенко очолював збірну України.

Раніше повідомлялось, що фахівець відвідав Нью-Йорк, куди його запросили як почесного гостя на Олімпійський бал.