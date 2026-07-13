Михайличенко – про президента ФІФА: Інфантіно схиблений на грошах

Легенда київського Динамо Олексій Михайличенко поділився думками щодо матчів 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026. окремо висловившись про президента ФІФА.

Його слова передає Український футбол.

Експерт заявив, що кожен поєдинок був хорошим та цікавим по-своєму. При цьому він додав, що було враження, ніби є певна установка зверху, хто повинен пройти до наступної стадії турніру.

Михайличенку не сподобалось суддівство у двох матчах. Він бачить у цьому слід Джанні Інфантіно, якого розкритикував за схибленість на грошах:

"У матчі Норвегія – Англія, як на мене, несправедливо другий гол скандинавів скасували, наприклад. Вистачало помилок у поєдинку Аргентина – Швейцарія. Забагато суддя втручався. Чому не дав командам з'ясувати самостійно, хто сильніший? Якби не червона картка Емболо, то не впевнений, що далі пройшли б аргентинці… У НХЛ в матчі плейоф ніколи б не вилучили хокеїста в такий відповідальний момент, я впевнений у цьому. Я знаю одне – Інфантіно схиблений на грошах. Чому ж він і хоче Росію повернути, допустити до міжнародних змагань під егідою ФІФА. Бо в них купа грошей. Футбол – спорт номер один у світі. Якщо Інфантіно піддасться й росіянам дозволять грати, то слідом за ФІФА здадуться й усі решта організацій".

Раніше Джанні Інфантіно заявив, що чемпіонат світу-2026 уже перевершив усі очікування. Йому сподобалось розширення до 48 команд і він готовий ще збільшити кількість учасників.

Нагадаємо, що 14 липня відбудеться перший матч 1/2 фіналу чемпіонату світу. Напередодні прогнозом на поєдинки цієї стадії турніру та переможця Мундіалю-2026 поділився Йожеф Сабо.