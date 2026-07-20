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Це чудова нагода відсвяткувати сторіччя мундіалю турніром за участю 64 команд: президент КОНМЕБОЛ – про ЧС-2030

Микола Літвінов — 20 липня 2026, 22:10
Це чудова нагода відсвяткувати сторіччя мундіалю турніром за участю 64 команд: президент КОНМЕБОЛ – про ЧС-2030
Алехандро Домінгес
Alejandro Domínguez/X

Президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес оголосив, що на наступному чемпіонаті світу буде "чудова нагода" зіграти 64 командам. 

Про це він написав у соцмережі X. 

"Наступний матч відбудеться вдома! У 2030 році відбудеться чемпіонат світу в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Це чудова нагода для футболу – відсвяткувати сторіччя чемпіонату світу турніром за участю 64 команд". 

Зауважимо, що мундіаль 2030 року на честь сторіччя проходитиме на різних континентах. Матчі прийматимуть Іспанія, Марокко, Португалія, Аргентина, Парагвай та Уругвай. Змагання за звання найкращої збірної триватимуть з 8 червня до 21 липня. 

Нагадаємо, що президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявляв, що після розширення ЧС-26 до 48 учасників, організація міркує над подальшим розширенням квоти до 64 країн. 

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стала ініціатива збільшення кількості збірних на чемпіонаті світу. 

КОНМЕБОЛ Чемпіонат світу-2030

КОНМЕБОЛ

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