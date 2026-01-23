Поліція Києва підвердила розпочате досудове рослідування стосовно побиття сантехніка екстренером Динамо

Поліція Києва повідомила, що розпочала досудове рослідування за фактом побиття працівника комунального підприємства легендою Динамо Олексієм Михайличенком.

Про це правоохоронці відзвітували на своїх сторінках у соцмережах.

Там підтвердили інформацію "Української правди" щодо надходження заяви від працівника ЖЕДу, якого побили під час проведення робіт з відновлення опалення.

"Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування", – йдеться у повідомленні.

"Чемпіон" спробував зв'язатися з Олексієм Михайличенком, аби дізнатися його коментар та позицію, однак відповіді від нього не отримав.

Зазначимо, що Олексій Михайличенко є вихованцем Динамо. Він виступав за головну команду киян у 1982-1990 роках. Також грав за італійську Сампдорію та шотландський Рейнджерс. Він став першим у світі футболістом, якому вдалося виграти чемпіонати трьох різних країн поспіль.

У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером Динамо. Крім того, у 2008-2009 роках Михайличенко очолював збірну України.

Раніше повідомлялось, що фахівець відвідав Нью-Йорк, куди його запросили як почесного гостя на Олімпійський бал.