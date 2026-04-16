Дуже важко дивитись: екстренер національної збірної оцінив рівень українського футболу

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко заявив, що йому шкода гравців Української Прем'єр-ліги, які вимушені грати в умовах війни.

Про це він розповів в подкасті на каналі Дениса Бойка.

"Дуже важко дивитись, сідаючи у суботу, неділю і дуже багато матчів, інформації. Ігри у нас починаються дуже рано: о першій годині, о третій.

Коли перемикаєшся з української ліги на англійську – дуже тяжко. Треба бути підготовленим до цих переглядів.

Мені дуже шкода наших футболістів, що вони грають за порожніх трибун, перериваються поєдинки через тривоги. Коли вмикаєш англійську лігу – зовсім інші відчуття, настрій. Лише здогадуюся, як це грати за порожніх трибун.

Не отримуєш того адреналіну, який мав би отримувати гравець за свою працю, удачу та інше", – розповів Михайличенко.