Екстренера Динамо і збірної України звинувачують у побитті сантехніка через відсутність опалення

21 січня у Києві стався резонансний побутовий інцидент, у якому, за словами очевидців, фігурує колишній головний тренер київського Динамо та збірної України з футболу Олексій Михайличенко.

Як повідомляють мешканці будинку в Печерському районі столиці, у другій половині дня в одному з дворів Михайличенко побив сантехніка, який обслуговує кілька будинків у цьому районі.

Конфлікт нібито виник через відсутність опалення, після чого ситуація переросла у фізичне протистояння. Постраждалого працівника ЖЕКу було госпіталізовано до однієї з лікарень Печерського району. Його стан наразі не коментується, сам чоловік уже подав заяву до поліції.

"За словами пана Миколи, начальник ЖЕДу знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Пан Микола переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти", – розповіла Наджіє Аметова, яка стала свідком подій.

За словами Аметової, після інциденту вона особисто зв’язалася з Олексієм Михайличенком телефоном, після чого почула від нього зневажливу реакцію.

"Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені "відпочивати", зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть. Я прошу не залишатися осторонь і поширити цю історію, адже ніхто не має права піднімати руку на людину, тим паче на ту, яка не є причиною дискомфорту", – зазначила Аметова.

Як повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах, відповідна заява надходила до поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Обставини події з'ясовуються.

"Чемпіон" спробував зв'язатися з Олексієм Михайличенком, аби дізнатися його коментар та позицію, однак на момент публікації відповіді від нього не отримав.

Зазначимо, що Олексій Михайличенко є вихованцем Динамо. Він виступав за головну команду киян у 1982-1990 роках. Також грав за італійську Сампдорію та італійський Рейнджерс. Він став першим у світі футболістом, якому вдалося виграти чемпіонати трьох різних країн поспіль.

У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером Динамо. Крім того, у 2008-2009 роках Михайличенко очолював збірну України.