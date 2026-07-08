Треба вірити й бути сміливими: Михайленко – про матч з Німеччиною у півфіналі юнацького Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив силу Німеччини перед півфінальним матчем на Євро-2026.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

Тренер виділив індивідуальну майстерність гравців Німеччини, більшість яких має регулярну ігрову практику в Бундеслізі.

"Потрібно шукати якісь протидії. Гравці індивідуально дуже сильні. Там немає такого, що якась тактика шалена чи щось таке. Просто індивідуально сильні гравці, їм дають вільно рухатися, вони самі приймають рішення.

Вони грають у стабільній структурі з м'ячем, як зараз у сучасному футболі: три гравці ззаду, два опорних, на флангах по одному, і атакуюча ланка дуже сильна, нападник, два під нападниками, креативні гравці, швидкі, вибухові. Тому нам треба зрозуміти, як їх зупиняти. Також нам треба грати з м'ячем, тримати м'яч, щоб спокійно почуватися і не відчувати цей тиск від них.

Ми були на їхній грі з Іспанією. Вони дали відпочити всій атакувальній четвірці. Тому для нас зараз головне завдання – відновитися, відновити тих гравців, які 90 хвилин грали. Але з того, що ми бачимо, в них ще є запас, вони не потрапили в це критичне навантаження. Ми нормально фізично підготували їх, тому думаю, що сил має вистачити. Плюс гра доволі пізно – це також впливає, легше грати, коли вже темно, ніж вдень", – сказав тренер.