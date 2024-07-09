Михайленко: Віддамо всі сили на Олімпіаді-2024

Півзахисник київського Динамо та олімпійської збірної України Микола Михайленко сказав, що українська команда віддасть всі сили на Олімпійських іграх-2024.

Зробив він це для Youtube-каналу Динамо.

"Я радий повернутися, тренувальний процес і вимоги дуже цікаві, потроху звикаю, стараюся, думаю, з часом усе буде добре. Ігрова практика багато вирішує у футболі.

Розуміємо, що суперники непрості, сильні, але тим цікавіше. Подивитися на себе на їхньому фоні — багато вартує. Далеко не кожного року можна так себе проявити. Будемо намагатися показати найкращий результат. Ми ще будемо готуватися. Вважаю, усі, кого туди викликали, заслуговують на це. Будемо старатися та точно віддаватимемо всі сили", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань сказав, що в команді народжуються нові лідери. Також напередодні наставник оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Наш сайт розібрав, у якому складі збірна України гратиме на Олімпіаді.