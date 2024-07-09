Ротань — про олімпійську збірну: Зараз народжуються нові лідери команди

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань вважає, що в команді народжуються нові лідери.

Слова наставника передає Футбол 24.

"Зараз народжуються нові лідери команди, і це дуже важливо. Вони мають ставати повноцінними вожаками. Бо на такому турнірі, як Олімпійські ігри, треба бути, в першу чергу, мужиками, які розуміють, що вони роблять на футбольному полі, що б'ються за країну, б'ються за свою честь, і показують себе на міжнародній арені", — сказав тренер.

Нагадаємо, напередодні Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

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