Михавко: Ми задоволені розгромом Зрінські, але вже починаємо думати про матч з ЛНЗ

Центрбек Динамо Тарас Михавко поділився своїми думками щодо дебютної перемоги його команди у цьогорічному розіграші Ліги конференцій.

Слова 20-річного українця наводить сайт киян.

Вчора, 6 листопада, Динамо прорвало: столичний колектив розгромив Зрінські (6:0) у межах третього туру основного етапу Ліги конференцій. Після гри захисник поговорив про важливість даного результату.

"Будь-яка перемога є важливою – як для команди, так і для України. Насамперед хочеться подякувати усім уболівальникам за підтримку на стадіоні, і тим, хто дивився матч перед екранами телевізорів. Також дякую Збройним Силам України за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені. Що можу сказати про перемогу? Я задоволений, як і вся команда. Ще трохи подумаємо про цю гру, але потім у нас розпочинається безпосередня підготовка до матчу чемпіонату, адже попереду на нас чекає дуже важливий матч з ЛНЗ – як, власне, і кожен поєдинок. Ми можемо трохи порадіти, але згодом вже будемо працювати. Так, дякувати Богові, нам усе вдавалося. Могли забивати ще більше, але головне, що виграли, не пропустили жодного м'яча й забили шість. Усі задоволені, але, повторюся, вже скоро на нас чекає підготовка до наступного матчу чемпіонату.", – сказав Михавко.

За словами футболіста, у перерві головний тренер Динамо Олександр Шовковський попросив своїх підопічних не грати за рахунком, а йти та здобувати ще більшу перемогу.

"Налаштування було не збавляти обертів, не знижувати темпу, не сідати в оборону, не відходити на власну половину поля і водночас продовжувати грати у свій футбол, як у першому таймі. Ми виходили з мотивацією забити ще, і не зупинялися. На щастя, відзначилися аж п'ять у другому таймі. Тож, повторюсь, результат хороший".

У цьому матчі Михавко знову зіграв на позиції лівого захисника. Центрбек запевнив, що він готовий грати де завгодно, аби допомогти команді.

"Я й раніше казав, що для мене немає різниці – грати зліва чи в центрі оборони, адже я грав і там, і там. Звичайно, більше звик бути центральним захисником, але, повторюся, це не має значення".

Незважаючи на впевнену перемогу, Тарас не вважає, що Динамо вже повернулося на шлях упіху.

"Не скажу, що це вже пікова форма. Так, у нас були невдалі результати – ми це усвідомлюємо. Була й критика, яку ми розуміли й сприймали її спокійно, тому що справді переживали непростий період. Команда не заслуговувала такого "хейту". Але, звичайно, кожен гравець і кожен тренер нашого штабу прагне перемагати. Тому, можливо, після цієї гри нам вдасться вийти на "білу смугу".

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський знайшов моменти у грі своєї команди, якими він залишився незадоволений.

Нагадаємо, що разом із "біло-синіми" перемогу в третьому турі основного етапу Ліги конференцій здобув і донецький Шахтар, який переграв Брейдаблік.