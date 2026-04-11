Захисник Динамо – про поразку від Металіста 1925: Не завжди команда, яка домінує, виграє матч

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко відреагував на мінімальну поразку від харківського Металіста 1925 у рамках 23 туру УПЛ.

Його слова передає Football Hub.

Футболіст "біло-синіх" не приховував свого розчарування від другої поспіль поразки команди у поточному сезоні-2025/26. За словами Михавка, далеко не у кожному поєдинку перемагає той, хто домінує на футбольному полі.

"Не знаю навіть, що сказати. Звичайно, прикро, що програли, але не завжди команда, яка домінує, виграє матч. Так і вийшло сьогодні. Так, у першому таймі повністю тримали ініціативу в своїх руках, та навіть і у другому до пропущеного голу. Стандарт якийсь, сумбур, десь відскок – одним словом, ви самі все бачили. Маємо, що маємо", – сказав Тарас.

Також 20-річний оборонець оцінив свій фізичний стан після ушкодження. Футболіст розповів, що ще перед грою проти харків'ян провів декілька тренувань у загальній групі киян.

"Було фізично нелегко, звичайно, але я був готовий до цього, розумів, що не завжди перші матчі після травми виходять легкими. Готовий допомагати, будемо старатися в подальшому здобувати позитивний результат", – відповів Михавко.

Нагадаємо, що автором переможного м'яча у матчі став Денис Антюх.

Після цієї звитяги Металіст 1925, який посідає 4-те місце, набрав вже 38 балів та наблизився до Динамо. Різниця між клубами лише 3 очки на користь команди Ігоря Костюка, яка йде третьою у турнірній таблиці української першості.

