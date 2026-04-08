Один з ключових захисників Динамо відновився після травми та готовий зіграти проти Металіста 1925
Один з ключових захисників Динамо Тарас Михавко відновився після травми та повернувся до тренувань з клубом.
Про це повідомила пресслужба чинних чемпіонів України.
Михавко буде у заявці на матч 23 туру чемпіонату України проти Металіста 1925.
Зазначимо, що гравець через ушкодження не зміг допомогти команді в матчах проти Олександрії та Карпат.
У березні міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory визнав 20-річного захисника київського Динамо найкращим центрбеком віком до 21 року поза межами топ-5 європейських чемпіонатів.
Зауважимо, що контракт молодого центрального захисника з Динамо діє до 31 грудня 2030 року, а його ринкова вартість становить вісім мільйонів євро (за даними Transfermakrt).
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про зацікавленість у трансфері гравця з боку французького Марселя та кількох клубів англійської Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні Михавко провів 30 поєдинків та забив три м'ячі на клубному рівні.