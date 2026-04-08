Один з ключових захисників Динамо відновився після травми та готовий зіграти проти Металіста 1925

Один з ключових захисників Динамо Тарас Михавко відновився після травми та повернувся до тренувань з клубом.

Про це повідомила пресслужба чинних чемпіонів України.

Михавко буде у заявці на матч 23 туру чемпіонату України проти Металіста 1925.

Зазначимо, що гравець через ушкодження не зміг допомогти команді в матчах проти Олександрії та Карпат.

У березні міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory визнав 20-річного захисника київського Динамо найкращим центрбеком віком до 21 року поза межами топ-5 європейських чемпіонатів.

Зауважимо, що контракт молодого центрального захисника з Динамо діє до 31 грудня 2030 року, а його ринкова вартість становить вісім мільйонів євро (за даними Transfermakrt).

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про зацікавленість у трансфері гравця з боку французького Марселя та кількох клубів англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Михавко провів 30 поєдинків та забив три м'ячі на клубному рівні.