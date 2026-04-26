Михавко: Могли забивати Кривбасу навіть більше, ніж 6 голів

Центральний захисник Динамо Київ Тарас Михавко поділився враженнями від матчу 35 туру УПЛ проти Кривбасу (перемога 6:5).

"Емоції, звичайно, позитивні, але водночас залишився певний неприємний осад. У першому таймі ми дуже добре почали – вже на перших хвилинах мали стовідсотковий гольовий момент, але не реалізували його. Потім був ще один шанс: після кутового влучили у стійку, а одразу після цього Кривбас вибіг у контратаку й забив. Це нас трохи вибило з колії та "струсонуло". Потім Матвій зрівняв рахунок – стало 1:1, але далі їхній гравець фактично сам вирішив результат першого тайму, забивши ще три м'ячі.

Після перерви ми вийшли на другий тайм тільки з думкою, як перевернути гру на свою користь, зробити камбек і перемогти. Чесно кажучи, після свого гола я відчув, що ми точно не програємо цей матч. А коли рахунок став 5:5, я сказав одному з гравців суперника, що ми сьогодні переможемо, бо просто це відчував. Так у підсумку і сталося. Ми навіть могли забити ще більше. Якщо чесно, я не лише сам ніколи не брав участі в такому матчі й, мабуть, навіть ніколи не бачив нічого подібного", – заявив Михавко.