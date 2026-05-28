Михавко: Мені до Забарного ще рости і рости

Олег Дідух — 28 травня 2026, 18:49
Центральний захисник Динамо Київ Тарас Михавко розповів про те, як ставиться до порівнянь зі своїм колегою та співвітчизником Іллею Забарним, який виступає за французький ПСЖ.

Слова Михавка наводить Трендець.

"Часто чую порівняння з Забарним, але скажу так по собі, як я відчуваю – що мені до Іллі ще рости й рости. Тому що дійсно він для мене найкращий захисник в Україні на теперішній час.

Мені дуже імпонує, подобається його гра, і хто порівнює його зі мною – я не можу собі уявити, бо на якому він рівні грає, я дивився його ігри – повторюся, мені ще до нього рости й рости", – заявив захисник.

Раніше Михавко потрапив у топ-5 найкращих молодих захисників світу за відсотком виграних єдиноборств.

