Футболістом Динамо зацікавились гранди АПЛ

20-річний захисник збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Англії.

Про це повідомив TeamTalk.

За прогресом футболіста київського Динамо стежать одразу декілька іменитих клубів АПЛ. Вони можуть спробувати підписати гравця вже під час літнього трансферного вікна.

"Михавко швидко стає одним із найперспективніших захисників Східної Європи, і низка провідних європейських клубів уважно стежать за його прогресом. Тарас може стати черговим молодим українським талантом, який перейде до Англійської Прем'єр-ліги. УПЛ створила постійний потік гравців, які за останні роки зробили значний внесок в Англії", – йдеться у статті.

Наразі ним цікавляться Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем. Попри те, що гравець продовжив контракт із Динамо, інтерес не пропав, а тільки зростає останнім часом.

"Стрімкий злет юнака продовжився минулого року, коли його було обрано найкращим молодим гравцем року в Україні після того, як він допоміг Динамо виграти чемпіонський титул. Захисник присвятив своє майбутнє київському клубу, підписавши новий довгостроковий контракт в січні, але, інтерес до нього продовжує зростати напередодні літнього трансферного вікна. Саме Челсі та Манчестер Юнайтед є одними з найвидатніших шанувальників Михавка в Англії", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Тарас Михавко провів 29 матчів на клубному рівні. У них захисник відзначився трьома голами.

Наступний поєдинок Динамо проведе 13 березня о 18:00. Це буде київське дербі проти Оболоні.