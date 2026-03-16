Французький гранд влітку спробує підписати захисника Динамо
Тарас Михавко
Захисник збірної України та Динамо Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів Марселя.
Про це повідомив портал Transferfeed.
За інформацією джерела, клуб Ліги 1 вже почав вивчати можливість трансферу 20-річного центрбека під час літнього трансферного вікна.
Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться низка клубів АПЛ.
У нинішньому сезоні Тарас Михавко провів 30 матчів на клубному рівні. У них захисник відзначився трьома голами.
Також напередодні стало відомо, що центрбек отримав травму, через яку ризикує пропустити збори та стикові матчі збірної України за право зіграти на ЧС-2026.