Французький гранд влітку спробує підписати захисника Динамо

Захисник збірної України та Динамо Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів Марселя.

Про це повідомив портал Transferfeed.

За інформацією джерела, клуб Ліги 1 вже почав вивчати можливість трансферу 20-річного центрбека під час літнього трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться низка клубів АПЛ.

У нинішньому сезоні Тарас Михавко провів 30 матчів на клубному рівні. У них захисник відзначився трьома голами.

Також напередодні стало відомо, що центрбек отримав травму, через яку ризикує пропустити збори та стикові матчі збірної України за право зіграти на ЧС-2026.