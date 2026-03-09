Звісно, ​​шанси у мене є: Будківський – про потенційну перемогу в гонці бомбардирів поточного сезону УПЛ

Нападник Зорі Пилип Будківський прокоментував перемогу команди у матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги над Полтавою, а також заявив, що хоче стати найкращим бомбардиром першості за підсумками сезону.

Про це він сказав у інтерв'ю Sport Arena.

"Щодо цього матчу, то, вважаю, поєдинок проходив до першого забитого м'яча. Анджушич забив гарний гол уже на другій хвилині зустрічі. Після цього нам полегшало. Але ми розуміли, що суперник нав'яже нам боротьбу на кожній ділянці футбольного поля.



Відносно перемоги у гонці бомбардирів, то звісно, ​​шанси є. Якщо забивати у кожній зустрічі, а моменти в мене є, тоді все можливе. Важливо ще показувати класний футбол. Особисто я хотів би стати найкращим бомбардиром УПЛ", – сказав Будківський.