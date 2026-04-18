Перестали грати у футбол: Будківський – про поразку від Динамо в УПЛ

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 11:22
Пилип Будківський
ФК Зоря

Форвард Зорі Пилип Будківський вважає, що команда провалила другий тайм матчу проти Динамо (1:3) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає "Український футбол".

"На жаль, втратили концентрацію, обрізалися і пропустили гол у свої ворота... Другий тайм ми провалили, просто перестали грати у футбол", – сказав він.

Також нападника оцінив свій гол та бомбардирські перегони з Матвієм Пономаренком в УПЛ (в обох по 10 голів).

"На кожну гру я виходжу з бажанням забити. У гру з Динамо вдалося відзначитися – і це добре. Неважливо, з пенальті чи з гри – головне, що вдалося забити. Хочеться залишатися в цій бомбардирській гонці", – розповів Будківський.

Раніше гру прокоментував головний тренер луганського колективу Віктор Скрипник.

Зоря з 32 очками в активі йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату. Наступний матч команда зіграє 23 квітня проти Шахтаря.

