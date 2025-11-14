Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Михавко прокоментував свій дебют за збірну України

Микола Дендак — 14 листопада 2025, 17:27
Михавко прокоментував свій дебют за збірну України
Тарас Михавко
УАФ

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко поділився емоціями від свого дебюту за збірну України, який відбувся у матчі проти Франції (0:4) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Дебют за національну збірну України. Емоції неймовірні. Дякую всім за підтримку — вона багато для мене означає", – написав Михавко.

Зазначимо, що через поразку від Франції Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Тарас Михавко

Тарас Михавко

Михавко прокоментував момент призначення пенальті у ворота України в матчі з Францією
Він заслужив на цю можливість: Ребров – про дебют Михавка
Михавко дебютував за збірну України у матчі проти Франції
Трабзонспор хоче підписати захисника Динамо, якщо взимку клуб покине Батагов
Його гра сподобалась: Сабо виділив прогрес гравця Динамо

Останні новини