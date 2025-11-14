Михавко прокоментував свій дебют за збірну України

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко поділився емоціями від свого дебюту за збірну України, який відбувся у матчі проти Франції (0:4) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

" Дебют за національну збірну України. Емоції неймовірні. Дякую всім за підтримку — вона багато для мене означає", – написав Михавко.

Зазначимо, що через поразку від Франції Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.