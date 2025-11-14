Михавко прокоментував момент призначення пенальті у ворота України в матчі з Францією

Дебютант збірної України Тарас Михавко висловився про момент із призначенням пенальті на користь збірної Франції у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст прокоментував епізод в етері Megogo.

"Якщо в них був пенальті 50 на 50, то і в нас було 50 на 50, тому що відчув, що я також у м'яч зіграв, але в нас він навіть не подивився. Це футбол, ще раз повторюся, бувають і такі ігри. Тому нічого страшного, рухаємося далі.

Там відбувалося все швидко, але я відчув дотик до м'яча. І скажу чесно, відчув дотик і до ноги. Не буду приховувати – зачепив ногу, але зачепив і м'яч. Подивлюся, ще повтори, можливо, десь проаналізую цей момент. Якщо пенальті – значить я не правий", – розповів Михавко.

Зазначимо, що через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер французів Дідьє Дешам.