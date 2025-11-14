У першому таймі було нелегко, – Дешам прокоментував перемогу Франції над Україною

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про перемогу команди над Україною в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"У нас була мета кваліфікуватись і ми її досягли – тепер ми будемо насолоджуватись цим моментом. У першому таймі нам було нелегко, але ми зробили те, що повинні були зробити. Команда повинна пишатись своїм досягненням.

Склад? Є ті, хто провів усього декілька хвилин, є травмовані. Є гравці, які могли б бути викликані до збірної – підбирати склад дуже важка робота", – розповів Дешам.

Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.