Жирона Циганкова та Ваната підписала воротаря Барселони

Німецький голкіпер та капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген став гравцем каталонської Жирони.

Про це інформує пресслужба клубу.

Зазначається, що титулований воротар захищатиме ворота Жирони до кінця поточного сезону на правах оренди.

Марк-Андре Тер Штеген провів лише дев'ять матчів у минулому розіграші після травми коліна і пропустив початок поточної кампанії через операцію на попереку.

Цього сезону німець лише раз вийшов на поле – відіграв "на нуль" проти Гвадалахари в 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Загалом з моменту переходу до Барселони у 2014 році Тер Штеген зіграв 422 матчі за клуб та виграв 17 трофеїв.

Нагадаємо, за Жирону виступають українці Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Напередодні Жирона завдяки дублю Ваната здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом у межах 20 туру іспанської Ла Ліги.