Аякс запропонував контракт воротареві Інтера

Швейцарський голкіпер міланського Інтера Ян Зоммер може продовжити кар'єру в амстердамському Аяксі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Аякс запропонував Зоммеру контракт на один рік з опцією продовження ще на сезон. Контракт 37-річного швейцарця з Інтером діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

Чемпіони Італії вирішили зробити ставку на Хосепа Мартінеса як основного воротаря. Зоммеру запропонували залишитися в клубі в ролі запасного воротаря, проте швейцарець не погодився.

Воротар виступає за Інтер з літа 2023 року. З міланським клубом двічі став чемпіоном Італії, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів 2025 року.

Раніше повідомлялося про те, що захисник Інтера Дензел Дюмфріс перейде в Реал.