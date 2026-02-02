Голкіпер Жирони тер Штеген отримав серйозну травму ноги

Німецький голкіпер Жирони Марк-Андре тер Штеген отримав серйозне ушкодження.

Про це повідомляє SERGirona.

За інформацією джерела, у 33-річного воротаря виявили розрив сухожилля на нозі. Відновлення тер Штегена може тривати до двох місяців. Цілком можливо, що голкіперу доведеться лягати на операційний стіл.

Наразі медичні штаби Жирони та Барселони працюють над уточненням діагнозу. У клубі не виключають дострокового повернення тер Штегена до "синьо-гранатових".

Нагадаємо, що Жирона орендувала Марка-Андре тер Штегена у Барселони 20 січня 2026 року. Голкіпер встиг зіграти за нову команди лише два матчі, у яких пропустив два м'ячі.

Влітку 2025 року тер Штеген переніс операцію через хронічний біль у попереку. Німецький футболіст пропустив першу частину сезону, зігравши один матч за Барселону в Кубку Іспанії.