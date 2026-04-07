Тренер Жирони дав тривожний прогноз щодо травми Ваната

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про травму українського нападника Владислава Ваната, який отримав ушкодження у крайньому матчі Ла Ліги проти Вільярреала.

Його цитує Marca.

Вже на 12-й хвилині футболіст збірної України покинув футбольне поле. Наставник каталонського клубу заявив, що травма Ваната може бути серйозною.

"Травма Ваната може бути серйознішою, оскільки він відчув біль у нозі. Він може вибути на кілька тижнів", – сказав Мічел.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк запевняв, що про ступінь ушкодження Владислава поки говорити складно, адже його визначить тільки МРТ.

Вже Ваната, але із Віктором Циганковим, який відіграв повний матч, Жирона святкувала мінімальну перемогу 1:0 завдяки автоголу Пау Наварро у компенсований до першого тайму час. Після цієї звитяги команда Мічела набрала вже 37 балів та посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

У поточному сезоні-2025/26 Ванат вже взяв участь у 36 іграх в усіх турнірах за "червоно-білих", у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти. Тоді як у Циганкова 6 м'ячів та 4 гольові передачі у 26 матчах.

Додамо, що у наступному поєдинку Жирона зіграє на виїзді проти мадридського Реала. Поєдинок розпочнеться 10 квітня о 22:00 (за київським часом).