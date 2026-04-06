Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жирона Циганкова та Ваната завдяки автоголу перемогла третю команду Ла Ліги у заключному матчі 30 туру

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 23:54
У понеділок, 6 квітня, відбувся заключний матч 30 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Жирона вдома перемогла Вільярреал.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у власні ворота в компенсований до першого тайму час забив Пау Наварро, у боротьбі з яким трохи раніше зазнав травми український форвард каталонського клубу Владислав Ванат, якого замінили на 12-й хвилині протистояння.

Водночас ще один українець Віктор Циганков провів повний матч. 

Завдяки цій перемозі Жирона набрала 37 очок та піднялася на 12-ту сходинку турнірної таблиці першості. Вільярреал із 58-ма заліковими балами залишився 3-м. 

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
30 тур, 6 квітня

Жирона – Вільярреал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Наварро (аг)

Напередодні Валенсія поступилась Сельті, а Хетафе здобув перемогу над Атлетиком.

Останні новини