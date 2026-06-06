Вулвергемптон викупив одноклубника Ваната та Циганкова

Центральний захисник каталонської Жирони Ладіслав Крейчий перейшов на повноцінній основі до англійського Вулвергемптона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чеський гравець перейшов до "вовків" на правах оренди у серпні минулого року. Його трансферна угода на тимчасовій основі закінчувалася 30 червня 2026-го.

У сезоні-25/26 Ладіслав Крейчий відіграв за англійський клуб 34 матчі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

Зауважимо, що до переїзду в Іспанію Ладіслав грав у чеських клубах: Збройовка Борно (16-19 рік) та Спарта Прага (19-24). Разом зі празькою командою Крейчий став дворазовим чемпіоном Чехії та виграв 2 Кубки Чехії.

Нагадаємо, що після нічиєї (1:1) з Ельче у 38-му турі Ла Ліги Жирона втратила шанси залишитися в Прімейрі на наступний сезон. Після вибування з еліти команду покинув головний тренер Мічел Санчес. Пізніше іспанський фахівець влаштувався наставником в амстердамському Аяксі.