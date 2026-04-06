Спортивний лікар оцінив травму Ваната

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат зазнав ушкодження у матчі 30-го туру Ла Ліги проти Вільярреала та ризикує вибути щонайменше на три тижні.

Про це розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Інцидент трапився на 12-й хвилині зустрічі, форвард вів боротьбу з Пау Наварро, але потім сповільнив біг і присів на газон. Після надання медичної допомоги він не зміг продовжити поєдинок.

"Про ступінь травми поки говорити складно, адже його визначить тільки МРТ. Якщо травмованим буде лише м'яз, то Владислав може пропустити від 3 до 8 тижнів. Якщо ж буде задіяне сухожилля, то це може бути історія до кінця сезону", – розповів Бабелюк.

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний українець має солідну статистику: 9 голів і 1 асист у 26 матчах Ла Ліга.

Раніше повідомлялося, що Жирона планує розпочати переговори щодо продовження контракту з іншим українським гравцем клубу Віктором Циганковим.