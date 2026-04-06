Український гравець Жирони зазнав ушкодження та був замінений вже на старті поєдинку проти Вільярреала

Український нападник Жирони Владислав Ванат зазнав ушкодження у матчі проти Вільярреала в межах 30 туру Ла Ліги.

Форвард вів боротьбу з Пау Наварро, але потім сповільнив біг і присів на газон. На 12-й хвилині Мічел замінив його на Абеля Руїса.

Є підозри, що Ванат потягнув задню поверхню стегна.

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний українець має солідну статистику: 9 голів і 1 асист у 26 матчах Ла Ліга.

Раніше повідомлялося, що Жирона планує розпочати переговори щодо продовження контракту з іншим українським гравцем клубу Віктором Циганковим.