Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 22:41
Український гравець Жирони зазнав ушкодження та був замінений вже на старті поєдинку проти Вільярреала
Владислав Ванат
Український нападник Жирони Владислав Ванат зазнав ушкодження у матчі проти Вільярреала в межах 30 туру Ла Ліги.

Форвард вів боротьбу з Пау Наварро, але потім сповільнив біг і присів на газон. На 12-й хвилині Мічел замінив його на Абеля Руїса.

Є підозри, що Ванат потягнув задню поверхню стегна.

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний українець має солідну статистику: 9 голів і 1 асист у 26 матчах Ла Ліга.

Раніше повідомлялося, що Жирона планує розпочати переговори щодо продовження контракту з іншим українським гравцем клубу Віктором Циганковим

Ванат запалює в Іспанії: українець забив ефектний гол головою на тренуванні Жирони
Жирона ухвалила рішення розпочати переговори щодо продовження контракту з Циганковим
Аякс може поцупити тренера Ваната та Циганкова
Жирона готова розглянути пропозиції щодо продажу Циганкова, але за однієї умови
Два клуби Ла Ліги стежили за захисником збірної України у матчі проти Албанії – ЗМІ

