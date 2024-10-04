Жирона повідомила терміни відновлення Циганкова

Вінгер каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков вибув на тривалий термін через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Циганков гарантовано пропустить 5 тижнів, і не зможе зіграти за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй. Якщо відновлення затягнеться, то лідер "синьо-жовтих" не зможе допомогти команді у заключному турі турніру.

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Viktor Tsygankov pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra.

Temps aproximat de baixa: 5 setmanes. — Girona FC (@GironaFC) October 4, 2024

Нагадаємо, Циганков отримав травму в матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Феєнорда. Футболіст зашкутильгав на 25-й хвилині гри, після чого попросив заміну.

Варто зазначити, що вінгер збірної України пропустив матчі Євро-2024 проти Словаччини та Бельгії через травму.

Раніше повідомлялося про пошкодження Віталія Миколенка, Тараса Степаненка та Олександра Зінченка. Також жахливої травми зазнав півзахисник Руслан Малиновський.