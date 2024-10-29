В Іспанії назвали терміни відновлення Циганкова після травми

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков повернеться в гру після травми на початку листопада.

Про це повідомляє Comuniate.

Ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку прогнозувалося, що вінгер Жирони пропустить щонайменше п’ять тижнів, проте, схоже, відновлення гравця збірної України відбувається з випередженням графіку.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Нагадаємо, 26-річний вінгер пропустив жовтневі матчі збірної України у Лізі націй.

Його участь у наступник поєдинках команди Сергія Реброва залишається під питанням. 16 та 19 листопада українці зіграють проти Грузії та Албанії відповідно.