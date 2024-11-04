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Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 4 листопада 2024, 18:34
Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів
Віктор Циганков
Getty Images

Жирона оголосила заявку на матч 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

У список гравців не потрапив український вінгер Віктор Циганков, який продовжує відновлюватися від травми.

Напередодні головний тренер іспанського колективу Мічел заявив, що українець має шанс зіграти у поєдинку Ліги чемпіонів.

Матч ПСВ – Жирона відбудеться у вівторок, 5 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. Каталонці наразі посідають 24 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при двох поразках.

Раніше стало відомо, що 26-річний вінгер перебуває на завершальній стадії відновлення від травми.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Каталонці наразі посідають 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Жирона ПСВ Віктор Циганков

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