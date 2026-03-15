Тренер Жирони похвалив Циганкова після розгрому в Ла Лізі

Головний тренер Жирони Мічел висловився про розгромну перемогу своєї команди над Атлетиком з Більбао (3:0) у матчі 28 туру Ла Ліги.

Його слова передає портал FútbolFantasy.

Наставник каталонського колективу окремо відзначив Віктора Циганкова, який зробив дві результативні передачі. Він похвалив команду та українця, зокрема, за захисні дії.

"Чудова гра Циганкова сьогодні. Вся фаза оборони була хорошою. Але гравці, які діють на атаку, також відпрацьовували позаду. Я вважаю, що Віктор виконав неймовірну роботу в обороні. Унахі брав участь у побудові атак, а Жоель Рока давав нам величезну глибину, як і Циганков, ми змогли змусити Атлетік сісти глибоко в оборону. Сьогодні вони відбирали м'яч набагато ближче до своїх воріт, ніж у будь-якому іншому зіграному ними матчі чемпіонату", – сказав Мічел

Зазначимо, що Віктор Циганков у нинішньому сезоні провів 24 матчі на клубному рівні. У них він забив шість голів та віддав чотири асисти.

Каталонський клуб наразі посідає 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У наступному турі чемпіонату Іспанії Жирона 21 березня гратиме проти Осасуни.

Раніше повідомлялось, що Мічел може залишити "біло-червоних" після завершення кампанії-2025/26. Ним цікавиться інший іспанський клуб.