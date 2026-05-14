Жирона – Реал Сосьєдад. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги

У четвер, 14 травня, на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні відбудеться матч 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийматиме Реал Сосьєдад.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,88. Натомість на звитягу Реал Сосьєдад можна поставити з коефіцієнтом 4,05, на нічию – 3,97.

Востаннє команди грали між собою 12 грудня 2025 року. Тоді Жирона здобула перемогу з рахунком 2:1, де дублем відзначився Віктор Циганков.

Зазначимо, що каталонці посідають 19-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Реал Сосьєдад – восьму. При цьому відстань між ними складає лише п'ять очок.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.