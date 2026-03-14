Жирона з двома асистами від Циганкова розгромила Атлетик Більбао у 28 турі Ла Ліги

У суботу, 14 березня, низкою матчів продовжився 28-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у стартовому поєдинку ігрового дня Жирона вдома завдала поразки Атлетику Більбао. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Вже на 4-й хвилині каталонський клуб вивів вперед Рінкон, результативну передачу на якого віддав Циганков, а за 13 хвилин до фінального свистка Унахі подвоїв перевагу господарів.

Вже у компенсований арбітром час підопічні Мічела довели рахунок до розгромного, коли після другого асиста Віктора Циганкова (оцінка SofaScore 7,7) забив Ечеверрі.

Водночас Владислав Ванат, який також розпочав зустріч з перших хвилин, був змінений на 70-й хвилині (оцінка від SofaScore 6,2).

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 14 березня

Жирона – Атлетик Більбао 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Рінкон, 2:0 – 77 Унахі, 3:0 – 90+2 Ечеверрі

17:15 Атлетико Мадрид – Хетафе

19:30 Реал Ов'єдо – Валенсія

22:00 Реал Мадрид – Ельче

Нагадаємо, вчора, 13 березня, у стартовому матчі туру Алавес та Вільярреал розписали нічию.