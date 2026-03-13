Тренер Ваната і Циганкова може змінити клубну прописку в Ла Лізі

Нинішній головний тренер Жирони Мічел Санчес може очолити іншу іспанську команду Ла Ліги.

Про це повідомляє Marca.

Мова йде про Вільярреал. "Жовта субмарина" розглядає наставника каталонського клубу як заміну для Марселіно Торала, якщо команді не вдасться домовитись із наставником щодо продовження співпраці.

Чинна угода 60-річного іспанського спеціаліста з командою розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. Під керівництвом Марселіно колектив провів 110 ігор.

Також по закінченню цього сезону спливає контракт Мічела з Жироною, яку він очолює з літа 2021-го. 210 матчів на чолі каталонців, за яких виступають українці Віктор Циганков і Владислав Ванат.

Нагадаємо, що за другу команду Вільярреала виступає колишній голкіпер львівських Карпат Яків Кінарейкін.

Відзначимо, що команда Марселіно йде на четвертому місці у турнірній таблиці Ла Ліги після 27 турів (54 бали). Натомість Жирона з 31 очками посідає 15-ту сходинку.

Раніше повідомлялось, що Жирона має намір продовжити контракт з Циганковим.