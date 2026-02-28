Битва українців у Жироні: Ванат у футбольному челенджі обіграв Циганкова

Іспанська Жирона виклала у соцмережах кумедне відео за участю двох українців – Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

Футболісти взяли участь у популярному челенджі: по черзі потрібно було назвати клуб, а потім гравця, який виступав за обидві команди. Завдання на футбольну ерудицію, швидкість реакції та пам'ять, і, як виявилося, ще й на кмітливість.

Упродовж гри суперники йшли практично нога в ногу. Обидва впевнено відповідали, не залишаючи шансів на легку перемогу. Атмосфера була легкою, але напруженою – кожна пауза могла стати фатальною.

Розв'язка вийшла несподіваною. В останній спробі Ванат назвав Матіса Теля і саме цей варіант приніс йому перемогу. Проте був нюанс: форвард уже згадував це ім'я раніше.

Після фінального слова обидва футболісти не стримали сміху. Циганков крізь усмішку одразу зауважив, що це "нечесно". Ванат же лише сміявся, приймаючи неофіційний титул переможця.

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, Жирона проведе свій наступний матч у межах Ла Ліги проти Сельти. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що вінгер каталонського клубу Віктор Циганков увійшов у збірну 25 туру іспанської Ла Ліги-2025/26,