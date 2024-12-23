Півзахисник МЮ може пропустити до трьох місяців через травму

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт може надовго залишитись без футболу через травму, отриману у матчі проти Сіті.

Про це повідомляє Talksport.

Не зважаючи на заяву Аморіма про те, що футболіст буде відсутнім декілька тижнів, у стані "манкуніанців" мають деякі побоювання, що відновлення може розтягнутись до березня.

Річ у тому, що це вже третя травма литкового м'яза за останній рік у Маунта.

Минулого сезону Мейсон пропустив близько трьох місяців через схоже ушкодження.

В поточному сезоні півзахисник взяв участь у 12 матчах за свій клуб, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, в останньому матчі МЮ програв Борнмуту та встановив сумнівне досягнення, пропустивши два м'ячі зі стандартів.