Аморім – про вихід у фінал ЛЄ: Хочеться дати вболівальникам Манчестер Юнайтед хоч щось

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу команди у матчі-відповіді півфіналу проти Атлетика та оцінив дії своїх підопічних.

Думку фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Щоразу перед кожним матчем я хвилююсь, щоб ніхто не отримав травму. Якщо ми приграємо фінал, то це все, сезон завершиться нічим. Важко описати те, як це – бути тренером такого клубу. Хочеться дати вболівальникам хоч щось, адже в АПЛ ми повністю провалились", – розповів Аморім.

Окрім того, португалець висловився про Мейсона Маунта, який продовжує набирати форму після низки травм.

"Бачачи, як Мейсон правильно харчуються, приймає льодові ванни, тренується кожного дня – йому хочеться допомогти. Він ідеально підходить для позиції крайнього нападника, тож я дуже радий його успіхам", – поділився наставник "червоних дияволів".

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед зіграє з Тоттенгемом, який пройшов Буде/Глімт.

Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше сам Маунт прокоментував свій дубль у ворота баскського клубу.