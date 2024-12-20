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Аморім розповів, скільки Манчестер Юнайтед обходитиметься без травмованого Маунта

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 17:50
Аморім розповів, скільки Манчестер Юнайтед обходитиметься без травмованого Маунта
Мейсон Маунт
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів, скільки часу пропустить Мейсон Маунт через травму, яку він отримав під час дербі з Манчестер Сіті (2:1).

Слова португальського фахівця наводить сайт "червоних дияволів".

"Кілька тижнів. Я не знаю точної дати, але це буде надовго. І це все, це частина футболу, і ти продовжуєш.

Що я можу зробити, так це допомогти Мейсу, навчити його грати в нашу гру, коли він одужує. Спробувати використати цей час для того, щоб він міг думати про інші речі. Я думаю, що найгірше те, що у нас немає часу тренуватися, як слід, коли ти відновлюєшся після багатьох травм.

Ми збираємося допомогти йому. Для гравця дуже важко бути поза грою так довго, і він дуже старається, так само як і я. Якщо гравці будуть дуже старатися, ми будемо допомагати їм до кінця", – сказав Аморім.

У наступному матчі Манчестер Юнайтед прийматиме Борнмут Іллі Забарного. Ця гра відбудеться у неділю, 22 грудня. Стартовий свисток запланований на 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора манкуніанці програли Тоттенгему у поєдинку чвертьфіналу Кубку ліги, де було забито сім голів.

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Мейсон Маунт

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