Аморім розповів, скільки Манчестер Юнайтед обходитиметься без травмованого Маунта

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів, скільки часу пропустить Мейсон Маунт через травму, яку він отримав під час дербі з Манчестер Сіті (2:1).

Слова португальського фахівця наводить сайт "червоних дияволів".

"Кілька тижнів. Я не знаю точної дати, але це буде надовго. І це все, це частина футболу, і ти продовжуєш.

Що я можу зробити, так це допомогти Мейсу, навчити його грати в нашу гру, коли він одужує. Спробувати використати цей час для того, щоб він міг думати про інші речі. Я думаю, що найгірше те, що у нас немає часу тренуватися, як слід, коли ти відновлюєшся після багатьох травм.

Ми збираємося допомогти йому. Для гравця дуже важко бути поза грою так довго, і він дуже старається, так само як і я. Якщо гравці будуть дуже старатися, ми будемо допомагати їм до кінця", – сказав Аморім.