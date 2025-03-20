Ексзахисник МЮ: Мені дуже шкода Шоу та Маунта

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Філ Джонс прокоментував велику кількість травм у Мейсона Маунта та Люка Шоу, яка не дозволяє гравцям повноцінно продемонструвати свої здібності на полі.

Слова англійця наводить ESPN.

"Мені дуже шкода Мейсона та Люка. Я розумію те, що вони відчувають. Я мав схоже відчуття, адже коли ти знаходишся у Манчестер Юнайтед, то єдине, чого хочеш – грати у футбол за найкращу команду у світі. Я люблю грати у футболі. Не з якоїсь незрозумілої причини, а як маленька дитина, яка просто любить цю гру", – розповів Джонс.

Люк Шоу став гравцем МЮ у 2014 році, але у 2015 році отримав страшну травму ноги в матч Ліги чемпіонів проти ПСВ і з того часу так і не зміг повернути свої минулі кондиції.

Маунт приєднався до "манкуніанців" влітку 2023 року, пропустивши через різного роду ушкодження 50 матчів команди.

Раніше моральний стан Мейсона прокоментував головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім.