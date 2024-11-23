Аморім: У мене є дві позиції для Маунта
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підготував дві позиції для півзахисника Мейсона Маунта.
Цитує португальця Фабріціо Романо.
"Мейсон Маунт… Я маю сказати тобі, що люблю цього хлопця. Він дуже хоче грати. Це найголовніше.
Він грав за цією системою, тому вона ідеальна для нього... У мене є дві позиції для Мейсона Маунта, тому він повинен бути дуже щасливий!", – заявив Аморім.
Раніше повідомлялося про те, що ключовим гравцем Манчестер Юнайтед Аморім вважає саме Маунта. У поточному сезоні на рахунку гравця 5 матчів за клуб.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.
Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.
МЮ наступний матч зіграє 24 листопада на виїзді проти Іпсвіча в АПЛ.