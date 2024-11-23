Аморім: У мене є дві позиції для Маунта

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підготував дві позиції для півзахисника Мейсона Маунта.

Цитує португальця Фабріціо Романо.

"Мейсон Маунт… Я маю сказати тобі, що люблю цього хлопця. Він дуже хоче грати. Це найголовніше. Він грав за цією системою, тому вона ідеальна для нього... У мене є дві позиції для Мейсона Маунта, тому він повинен бути дуже щасливий!", – заявив Аморім.

Раніше повідомлялося про те, що ключовим гравцем Манчестер Юнайтед Аморім вважає саме Маунта. У поточному сезоні на рахунку гравця 5 матчів за клуб.

🔴 Rúben Amorim: “Mason Mount… I have to tell you I love that kid. You can look in his eyes that he wants this so bad. This is the most important thing”.



“He played in this system, so it’s perfect for him... I have two positions for Mason Mount, so he should be very happy!”. pic.twitter.com/HTIBCgPq4i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2024

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.

МЮ наступний матч зіграє 24 листопада на виїзді проти Іпсвіча в АПЛ.