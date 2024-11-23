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Аморім: У мене є дві позиції для Маунта

Олександр Булава — 23 листопада 2024, 13:42
Аморім: У мене є дві позиції для Маунта
Мейсон Маунт
Getty Images

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підготував дві позиції для півзахисника Мейсона Маунта.

Цитує португальця Фабріціо Романо.

"Мейсон Маунт… Я маю сказати тобі, що люблю цього хлопця. Він дуже хоче грати. Це найголовніше.

Він грав за цією системою, тому вона ідеальна для нього... У мене є дві позиції для Мейсона Маунта, тому він повинен бути дуже щасливий!", – заявив Аморім.

Раніше повідомлялося про те, що ключовим гравцем Манчестер Юнайтед Аморім вважає саме Маунта. У поточному сезоні на рахунку гравця 5 матчів за клуб.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.

МЮ наступний матч зіграє 24 листопада на виїзді проти Іпсвіча в АПЛ.

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