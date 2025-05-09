Мої перші голи на Олд Траффорд: Маунт – про дубль Атлетику

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт оцінив вихід команди у фінал Ліги Європи.

Цитує гравця ВВС.

У матчі-відповіді проти Атлетика хавбек вийшов на заміну у другому таймі та оформив дубль.

"Я занадто довго [чекав такого вечора]. Я продовжував іти вперед, старанно працюючи на тренуваннях щодня, намагався зберігати позитивний настрій і, коли у мене була можливість, намагався впливати на результат. Сьогодні це принесло свої плоди – я вийшов і вплинув на хід гри. Коли я вийшов, гра була напруженою, я просто спробував її заспокоїти.

Мій другий гол? Коли я побачив, як [воротар] виходить із воріт, у мене в голові промайнула думка: "перший дотик і удар". Я не хотів, щоб м'яч потрапив мені під ліву ногу, і тоді я просто спробував пробити у ворота, як і під час першого голу, підкрутити м'яч і спробувати відправити його в сітку.

Це мої перші голи на "Олд Траффорд", і я довго чекав цього вечора. Повернення в Більбао [у фіналі Ліги Європи] – особливий момент, і ми хочемо на високому рівні завершити сезон", – зазначив Маунт.